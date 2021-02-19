Міністерство оборони планує замовити оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" (відомий також як "Грім-2"), розробку якого були згорнули за часів Віктора Януковича, але в останні роки відновили.

Контракт на перший дослідний дивізіон ОТРК "Сапсан" планується підписати у 2021 році, йдеться на сайті Міноборони.

Фото: mil.gov.ua

"Оскільки ступінь готовності всього проекту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок та завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному комплексу «Нептун»", - заявив міністр оборони Андрій Таран.

"Сапсан" - розробка КБ "Південне", яке свого часу заявляло, що "якби в України був «Сапсан», то, може, й не було б ні анексії Криму, ні війни на Донбасі". "Сапсан" може стріляти ракетами на відстань до 300 км з точністю "на рівні кращих зразків озброєння".

Нагадаємо, що Міністерство оборони України відмовилося від програми розробки "Сапсану" в 2013 році, коли його очолював Павло Лебедєв, який зараз підозрюється у державній зраді на користь Росії. Лебєдєв посилався на те, що у київського КБ "Луч" було завершено подібну розробку, і міністерство замовить ракетні комплекси саме цьому КБ.

За версією Державного бюро розслідувань, Лебедєв причетний до умисного зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил, яке полягало в скороченні, розформуванні окремих військових об'єднань, частин і підрозділів, зміні їх місця дислокації.

В кінці 2020 року Міноборони замовило у КБ "Луч" перший береговий ракетний комплекс "Нептун".