У "Слузі народу" розповіли, за яких умов розглядатимуть відставку Степанова

"Він дав слово не тільки нам як фракції, але і всьому суспільству до кінця місяця розпочати вакцинацію".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов несе особисту відповідальність за початок вакцинації, і в разі його провалу фракція ініціюватиме відставку міністра.

Про народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук сказала в ефірі каналу "Україна 24".

"Пан Степанов персонально несе відповідальність за початок вакцинації в тому числі, не дивлячись на те, що є відповідальність пана Ляшка (головного санітарного лікаря, - ред.) і всіх інших осіб", - сказала Верещук.

Також вона відповіла на запитання, чи буде фракція, в разі провалу початку вакцинації, розглядати питання про відставку Степанова.

"Ми будемо розглядати таке питання. Я вважаю, що це не покарання. У будь-якому разі міністр Степанов далі не зможе, перебуваючи на посаді, бути ефективним і таким, якому довіряє суспільство. Йдеться про слово - він дав слово не тільки нам як фракції, але і всьому суспільству до кінця місяця розпочати вакцинацію", - сказала Верещук.

За словами нардепки, потенційна кандидатура на місце міністра пройде ретельну перевірку.

"Якщо буде ініційована та проголосована відставка міністра Степанова, обов'язково людина, яка буде номінуватися на посаду, буде перед тим нами екзаменуватися, протестована і рекомендована до голосування", - сказала вона.

Верещук зазначила, що в такому разі вона б підтримала нардепа Михайла Радуцького.

У МОЗ обіцяли, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться вже на цьому тижні, а вакцина AstraZeneca, як міністр Степанов заявив 12 лютого, "вже відвантажувалася" з Індії. Але вже 16 лютого голова МОЗ повідомив, що за результатами останніх переговорів з постачальниками вакцин робити щеплення в Україні почнуть наприкінці нинішнього - на початку наступного тижня.

Також у МОЗ повідомляли, що в лютому до України надійде 117 000 доз вакцини Pfizer. Цей препарат називали одним з перших, які мали завезти в країну, однак 13 лютого заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Pfizer, найімовірніше, не приїде в Україну наступного тижня через підписання додаткових угод між СOVAX і виробником.

Сьогодні вночі Степанов відправився в Індію "контролювати відправку першої партії вакцини" і домовлятися про її більшу кількість.