Рада може переглянути обмеження повноважень Вітренка

Верховна Рада вже завтра може переглянути закон щодо обмеження повноважень виконуючого обов'язки міністра з енергетичних питань Юрія Вітренка.

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування завтра збирається на екстрене засідання щодо ветованого президентом закону про держслужбу 4531.

Про це в коментарі LB.ua повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народний депутат фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

"Завтра, о 9-15 буде засідання комітету. Екстрено призначено. Пропозиції президента або враховуються, або треба долати вето президента (300 голосів). Зрозуміло, що пропозиції президента будуть враховані", - наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 лютого ветував закон №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Рада проголосувала лише за невелике розширення повноважень - поправку, яка дає право в.о міністра приймати рішення щодо розпорядження бюджетними коштами та підписувати накази міністерства, у разі якщо він перебуває в статусі в.о до 60 днів. В першу чергу це було зроблено з тією метою, щоб Вітренко зміг підписати накази про виплату заборгованості по зарплатах шахтарям.

Співавтор закону, народний депутат фракції "Батьківщина" Олена Шкрум в коментарі LB.ua заявила, що Юрій Вітренко зможе протягом 60-ти днів виконувати обов'язки міністра з питань енергетики з обмеженими повноваженнями після набуття чинності закону 4531. Новий "відлік" у 60 днів розпочнеться після вступу в дію закону.