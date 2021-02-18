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Сайт СБУ зазнав DDoS-атаки

У спецслужбі пов’язують хакерську атаку з діями СБУ щодо захисту національних інтересів.

Сайт СБУ зазнав DDoS-атаки
Фото: censor.net.ua

Сайт Служби безпеки України в четвер, 18 лютого, не працює через хакерську атаку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сайт зазнав DDoS-атаки в четвер", - розповів речник спецслужби Артем Дегтяренко.

За його словами, хакерська атака на офіційний сайт служби може бути пов'язана з діями СБУ щодо захисту національних інтересів, зокрема, в інформаційному просторі.

Повідомлення української спецслужби доступні на офіційній сторінці СБУ у Facebook.

Нагадаємо, 16 лютого Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні злочину громадянину України Анатолію Шарію. Проросійського пропагандиста підозрюють у державній зраді та розпалюванні ворожнечі.

Сьогодні СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Андрієві Картаполову за захоплення Дебальцевого.

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