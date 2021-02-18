Для "Слуги народу" за 50 тис. доларів на місяць найняли лобістів задля налагодження відносин з ЄС і США, - "Схеми"

Фото: Радіо Свобода

Заснована помічниками народних депутатів від фракції "Слуга народу" громадська організація "Центр трансантлантичної взаємодії та діалогу" в лютому уклала угоду з американської компанією Finsbury Glover Hering. Її лобісти мають надавати "стратегічне консультування та підтримку" партії СН та цій ГО для "налагодження відносин України і США та ЄС".

Угода діятиме до кінця року, щомісяця компанії платитимуть 50 000 доларів, йдеться у розслідуванні "Схем", оприлюдненим "Радіо Свобода". Підтверджувальні документи опубліковані на сайті Мін'юсту США.

Сумарна вартість угоди складає 550 000 доларів - приблизно 15 млн гривень.

"Лобісти мають "забезпечити урядові відносини" та надаватимуть "стратегічне консультування і підтримку громадській організації та політичній партії "Слуга народу" для сприяння діалогу, обміну та іншим взаємодіям між членами українського парламенту і їхніми колегами та іншими посадовцями в США та міжнародними організаціями". У договорі вказано, що це також "може включати лобіювання, просування, підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів", - пояснили журналісти.

Угода має діяти до 31 грудня 2021 і може бути продовжена за згодою сторін. Розірвати її можна через три місяці, але при цьому попередити за місяць.

"ГО "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" створена за місяць до підписання контракту з американськими лобістами – наприкінці грудня минулого року. Як вказано у договорі, оприлюдненому на сайті Мін'юсту США, вона фінансується "українськими приватними особами та комерційними структурами". Засновники ГО – Павло Великоречанін та Станіслав Костюченко. Це – помічники народних депутатів від "Слуги народу", відповідно – Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка, які є членами парламентського комітету з питань антикорупційної політики", - йдеться у розслідуванні.

Іван Шинкаренко в коментарі журналістам повідомив, що йому відомо про причетність його помічника до ГО, але чим вона займається він не знає.

Сам помічник Станіслав Костюченко повідомив, що його організація "прагне покращити відносини України з Сполученими Штатами, Європейським Союзом та іншими демократичними країнами".

"У цей критичний момент для України, Громадська організація "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" залучила FGH Holdings з метою адвокації важливих питань, пов’язаних з територіальною цілісністю України та економічної незалежності. Громадська організація "Центр трансатлантичного взаємодії та діалогу" буде збирати кошти з приватних джерел для здійснення поточної діяльності. Наші послідовники та партнери – це не байдужі українці, які готові підтримати нашу діяльність та країну на шляху євроінтеграції. Ми не плануємо залучати гроші від великого бізнесу, олігархів та транснаціональних компаній", - заявив він.

Нагадаємо, що у серпні 2019 лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, яку вона виконала на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні в період між 3 квітня та 21 травня 2019 р. Згідно з документами, поданими в Міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 тисяч доларів США та відшкодування витрат в розмірі $9,371 тис.

Послуги надавалися між першим і другим туром президентських виборів в Україні. Тоді команда Володимира Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту.