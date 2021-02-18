"СН" та "ЄС" не прийшли на нараду з тарифів, "Батьківщина" заговорила про позачергове засідання

Фракція Тимошенко збиратиме підписи, якщо не буде визначений день для розгляду "тарифніх" законопроєктів.

На наступній Погоджувальній раді «Батьківщина» вимагатиме включення до порядку денного всіх «тарифних» законопроєктів і визначення спеціального дня, коли всі вони будуть розглянуті в залі, інакше фракція збиратиме 150 підписів за проведення позачергового засідання. Про це під час виступу в парламенті повідомила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Сьогодні вранці, до початку пленарного засідання, мала відбутися нарада, присвячена тарифним питанням, однак вона була зірвана, тому що лідери фракцій «Слуга народу» та «Європейська солідарність» не з’явилися. Але зірвані домовленості не зупинять команду «Батьківщини», – наголосила лідер партії.

«Від позачергової сесії керівники двох фракцій, які саботували сьогоднішню нараду, не ухиляться. В мене є сподівання що наш законопроєкт №4680 матиме підтримку в залі, адже він повертає людям дешевий газ вітчизняного видобутку, як це було до 2014 року. Він не лише дозволить знизити тарифи втричі, а й припинить корупцію на ринку. Я вірю, що ми нарешті проголосуємо те, що потрібно людям, а не великим корупційним утворенням», – зазначила Юлія Тимошенко.

Лідер партії «Батьківщина» також повідомила, що п’ятницю, 19 лютого, зберуться члени Тимчасової слідчої комісії, які вивчатимуть корупційну складову в тарифному питанні.

«Або депутати будуть служити людям, або сприяти корупції. Позачергове засідання Верховної Ради покаже, хто є хто в цій залі», – впевнена Юлія Тимошенко.