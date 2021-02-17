Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
Геращенко покинула телестудію через сексистське висловлювання Арестовича – порівняв ”ЄС” з ”жіночим ПТУ”
СБУ оголосила про підозру Шарію
СБУ оголосила про підозру Шарію
У Зеленського назвали ймовірні причини підриву трьох військових на Донбасі
У Зеленського назвали ймовірні причини підриву трьох військових на Донбасі
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
У Боярці дві семикласниці отруїлися "дротаверином", одна дівчинка померла (оновлено)
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
Вітренка позбавлять статусу "в.о." міністра, якщо Рада втретє провалить його кандидатуру
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк пішов з Київської школи економіки через фото Милованова зі Шкарлетом (оновлено)
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
Вітренко пропонує Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду Нафтогазу
ГоловнаПолітика

В Раді зареєстрували постанову про перейменування Новгородського в Нью-Йорк

До повернення історичної назви залишилось одне голосування.

В Раді зареєстрували постанову про перейменування Новгородського в Нью-Йорк
Фото: volyanarodu.com.ua

В Верховній Раді 16 лютого зареєстрували постанову про перейменування селища Новгородське (Бахмутський район Донецької області) в Нью-Йорк.

Проєкт отримав реєстраційний номер 5081.

Перейменування 12-тисячного селища, яке входить до складу Торецької громади, ініціювали його жителі.

Нью-Йорк - його історична назва.

Український інститут національної пам’яті підтримав повернення назви Нью-Йорк з огляду на положення статті 5 закону "Про географічні назви", яке дозволяє перейменування населених пунктів у випадку "необхідності повернення окремим географічним об’єктам їхніх історичних назв". Також Інститут вказуав на те, що перейменування Нью-Йорку президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року в Новгородське було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії.

Перейменування Новгородського в Нью-Йорк вже погодили Новгородська селищна рада та військово-цивільні адміністрації Торецька й Донецької області.

Селище знаходиться недалеко від лінії фронту, тут розташована станція електричок "Фенольна".

Нагадаємо, що в 2019 році Верховна Рада повернула історичну назву Переяславу, який за Радянського Союзу перейменували в Переяслав-Хмельницький.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також