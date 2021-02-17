Рада визнала Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення

Верховна Рада проголосувала за визначення Революції Гідності одним з ключових моментів українського державотворення.
Це заява у зв’язку з річницею Євромайдану. "За" проголосували 295 народних депутатів. Від ОПЗЖ не було жодного голосу.
”Схвалення Заяви є необхідним для надання політичної оцінки подіям Євромайдану, Революції Гідності та їхнім наслідкам. Зокрема, надається оцінка діям Віктора Януковича, міліцейських підрозділів «Беркут» та іншим особам і організаціям, які вчиняли протиправні дії”, - йдеться у пояснювальній записці.
Проект постанови включає позицію Верховної Ради України щодо:
- визначення Революції Гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи, недопустимості зволікання із розслідуванням «справ Майдану»,
- важливості пам’яті про Героїв Небесної Сотні,
- неприпустимості узурпації влади,
- політичної оцінки режиму Віктора Януковича,
- засудження протиправних дій окремих співробітників підрозділів міліції «Беркут», окремих міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів, інших осіб під час Революції Гідності,
- важливості мирних зібрань та неприпустимості сваволі,
- європейських цінностей, як фундаменту Української держави.
Нагадаємо, протести на Майдані Незалежності в Києві розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету Міністрів про призупинення процесу підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом і значно поширилися після силового розгону демонстрації в Києві вночі 30 листопада. Протести, які з кінця 2013 року відбувалися у формі мітингів, демонстрацій, студентських страйків та силова протидія протестам із боку влади призвели до відкритого силового протистояння, яке надалі переросло у Революцію гідності.
У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто осіб, найбільше - 20 лютого.