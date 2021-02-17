Рада визнала Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення

Верховна Рада проголосувала за визначення Революції Гідності одним з ключових моментів українського державотворення.

Це заява у зв’язку з річницею Євромайдану. "За" проголосували 295 народних депутатів. Від ОПЗЖ не було жодного голосу.

”Схвалення Заяви є необхідним для надання політичної оцінки подіям Євромайдану, Революції Гідності та їхнім наслідкам. Зокрема, надається оцінка діям Віктора Януковича, міліцейських підрозділів «Беркут» та іншим особам і організаціям, які вчиняли протиправні дії”, - йдеться у пояснювальній записці.

Проект постанови включає позицію Верховної Ради України щодо:

визначення Революції Гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи, недопустимості зволікання із розслідуванням «справ Майдану»,

важливості пам’яті про Героїв Небесної Сотні,

неприпустимості узурпації влади,

політичної оцінки режиму Віктора Януковича,

засудження протиправних дій окремих співробітників підрозділів міліції «Беркут», окремих міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів, інших осіб під час Революції Гідності,

важливості мирних зібрань та неприпустимості сваволі,

європейських цінностей, як фундаменту Української держави.

Нагадаємо, протести на Майдані Незалежності в Києві розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету Міністрів про призупинення процесу підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом і значно поширилися після силового розгону демонстрації в Києві вночі 30 листопада. Протести, які з кінця 2013 року відбувалися у формі мітингів, демонстрацій, студентських страйків та силова протидія протестам із боку влади призвели до відкритого силового протистояння, яке надалі переросло у Революцію гідності.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто осіб, найбільше - 20 лютого.