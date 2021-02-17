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Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"

"Три провідних канали прихлопнули... і всі мовчать".

Путін вперше прокоментував закриття "телеканалів Медведчука"
Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував закриття інформаційних телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik, які пов'язані з його кумом Віктором Медведчуком.

"В Україні взяли і три провідних канали прихлопнули і все. Одним розчерком пера. І всі мовчать! А деякі навіть схвально поплескують їх по плечу", - цитує Путіна російське інформаційне агентство ТАСС.

Путін сказав, що це приклад "подвійних стандартів" в розумінні свободи слова.

Президент Росії також розкритикував Латвію, де недавно заборонили ретрансляцію багатьох російських телеканалів.

"Взяли в один удар 16 наших засобів масової інформації, прихлопнули і тиша... Де ж оцінки правдошукачів наших західних з цього приводу і оцінки того, що там відбувається в Європі зі свободою слова? Немає, ніяких оцінок немає. Начебто так і треба, тому що це нібито боротьба з пропагандою. А то, що вони роблять, - це не пропаганда. А що це тоді? Це інструменти досягнення їх геополітичних цілей в даному випадку щодо нашої країни", - сказав Путін під час віртуальної зустрічі з керівниками фракцій Держдуми.

На думку Путіна, Росія "повинна мати це на увазі".

Нагадаємо, що 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (близький соратник Віктора Медведчука) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube.

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