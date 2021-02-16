Рада проголосувала за звернення до ООН, Європарламенту, ОБСЄ і НАТО щодо ситуації в Криму

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Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політичних в’язнів - громадян України.

За проголосували 314 нардепів.

Під час представлення документу нардеп від "Голосу" Сергій Рахманін пояснив, що постанова вимагає від Росії припинити порушення прав і свобод громадян, зокрема і переміщення незаконно ув'язнених українців до в'язниць поза межами Криму.

У межах розгляду документу виникла суперечка між нардепом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем, який звинуватив "попередників" чинної влади у втраті Криму, та співголовою фракції "Європейська солідарність", п'ятим президентом Петром Порошенком. Порошенко взяв слово після Шуфрича і нагадав, що його інавгурація відбулася в червні, коли Крим вже був кілька місяців окупований. Він також зазначив, що у втраті Криму винен президент РФ Володимир Путін.

Основними положеннями постанови є:

заклики щодо продовження політики невизнання спроби анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь,

подальша консолідація міжнародної взаємодії з метою відновлення територіальної цілісності України, зокрема у межах української політико-дипломатичної ініціативи "Кримська платформа"

використання всі можливі політико-дипломатичних і санкційних механізмів щодо Росії з метою негайного звільнення захоплених і незаконно утримуваних осіб

протидія мілітаризації Криму

засудження порушення російською окупаційною владою основоположних прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях

вимагання від Російської Федерації припинення насильницького переміщення незаконно засуджених громадян України.

"Сьогодні увесь світ є свідком того, що тимчасова окупація Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь призвела до масштабних і системних порушень прав і свобод людини на Кримському півострові. Під вигаданими приводами державні органи Російської Федерації та підконтрольні Російській Федерації незаконні органи, створені на тимчасово окупованій території, переслідують та залякують людей, які насмілилися відкрито висловлювати незгоду зі збройною окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, псевдореферендумом у березні 2014 р. та іншими нелегітимними голосуваннями", - йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Нагадаємо, що у квітні 2020 парламент України також ухвалив постанову про звернення до парламентаріїв інших країн про засудження збройної агресії РФ і анексії Криму. За голосували усі фракції, крім ОПЗЖ.

Постанова мала на меті прийняття звернення Верховної Ради України до парламентаріїв іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій із закликом посилити зовнішній тиск на Російську Федерацію для припинення її збройної агресії проти України, виконання відповідних рішень міжнародних організацій та міжнародних судових інстанцій, звільнення тимчасово окупованих територій і повернення Росії в міжнародне правове поле