Штепа в суді назвала себе "справжнім патріотом", а свою справу сфабрикованою

Ексмер Слов'янська Неля Штепа, яку обвинувачують у сепаратизмі, стверджує, що не закликала до відокремлення міста від України. Під час засідання в Орджонікідзевському райсуді Харкова16 лютого Штепа назвала себе "справжнім патріотом".

Даючи показання, ексмер Слов'янська кілька разів плакала, а висунені їй обвинувачення називала нісенітницею, безглуздям і політичним замовленням, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Ви сьогодні розглядаєте справи щодо сепаратизму проти справжнього патріота, єдиної жінки, яка боролася за те, щоб не було війни", - заявила Штепа.

Вона стверджує, що була змушена дати інтерв'ю російським ЗМІ, в якому схвалювала анексію Криму та дії президента РФ Володимира Путіна, а також виступити на мітингу 9 травня 2014 року, оскільки на той момент перебувала в полоні бойовиків, які її неодноразово били й погрожували в разі відмови розстріляти її сім'ю.

Штепа також наполягає, що до того, як потрапила в полон, неодноразово інформувала про складну ситуацію в місті в.о. президента України Олександра Турчинова, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та інших керівників держави, а всі свої дії погоджувала з головою Донецької ОДА Сергієм Тарутою.

"Обвинувальний акт сфабрикований і є політичним замовленням, мета якого - приховати справжніх винуватців війни в Україні та перекласти розв'язування війни на мене", - сказала Штепа.

Вона розповідала про події весни та літа 2014 року близько трьох годин. Зараз Штепу допитують держобвинувачі.

Справу стосовно екс-мера Слов'янська розглядають із самого початку вп'яте.

Нагадаємо, 20 січня Штепу помістили під нічний домашній арешт до 19 березня. 28 січня судове засідання у справі Штепи знову перенесли. Напередодні вона подала клопотання, що не зможе бути присутньою через зайнятість у Слов’янській міськраді.

Штепа очолювала Слов'янськ у 2010-2014 роках. За її перебування на посаді місто захопили російські бойовики на чолі з терористом Ігорем Гіркіним. У 2014 році Штепа закликала президента Росії Володимира Путіна увійти у Слов'янськ і "захистити її як жінку". Вона також подякувала Путіну за те, що увійшов у Крим.

Штепу затримали 13 липня 2014 року і звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, та у створенні терористичної групи чи організації. Також проти неї висунуто звинувачення у закликах до зміни меж території України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. Максимальна санкція зазначених статей - довічне ув'язнення.

Сама Штепа заявляє, що вона "нікого не зраджувала, а виконувала свій громадянський обов'язок" і домоглася звільнення 278 заручників.

З 2018 року суд неодноразово переносив продовження підготовчого засідання. У листопаді, за словами адвоката, Штепу госпіталізували з інсультом, проте незабаром перевели на амбулаторне лікування. Потім засідання мало відбутися 4 березня 2019 року, але через госпіталізацію Штепи у зв'язку із загостренням хронічної хвороби суд переніс засідання на 12 березня. Це засідання теж перенесли, тому що Штепа знову потрапила в лікарню.

У квітні Штепа з'явилася до суду, але не приїхали всі три її адвокати. Причиною неявки обвинуваченої на засідання 15 квітня вона вказала консультацію в київському кардіоцентрі. У травні суд Харкова переніс засідання через те, що судді пішли у відпустку.

У липні 2020 засідання знову перенесли, оскільки Штепа знову опинилася у лікарні.

З 10 листопада 2015 року мером Слов'янська є глава місцевої організації "Опозиційного блоку" Вадим Лях. На своїх агітаційних бордах розміщував слова "Любити Слов'янськ, як Неля".