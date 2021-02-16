Вітренко публічно назвав причини, через які вимагає звільнення керівництва "Нафтогазу"

Він виконував доручення голови уряду щодо аналізу ситації з НАК і його керівництвом.

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко пояснив, у зв'язку з чим висунув пропозицію звільнення керівництва "Нафтогазу" та зміни складу наглядової ради. Відповідне доручення щодо аналізу ситуації з НАК надав Кабінет міністрів.

Доручення стосувалося того, що Державна аудиторська служба не була допущена "Нафтогазом" для перевірки компаній "Укрнафта" та "Укргазвидобування", а попередня перевірка самого НАК виявила значні порушення, пояснив Вітренко у межах другого дня форуму "Україна 30. Платіжки".

"У відповідь на доручення ми проаналізували ситуацію. Дійсно ненормальним є, коли Держаудитслужба не може перевірити державні компанії. Ми сказали, що мають бути прийняті кадрові рішення за наслідками вже проведеної перевірки "Нафтогазу". За наслідками здійсненої перевірки мають бути ухвалені висновки, кадрові. Перевірка виявила порушень і втрат бюджету на десятки мільярдів гривень - 75 млрд гривень", - пояснив в.о. міністра.

Вітренко наголосив, що не можна обійтися без кадрових висновків ситуація, коли аудит виявив порушення з боку державної компанії.

"Також ми показали, що "Нафтогаз" не виконує національне завдання - збільшення видобутку власного газу. Замість збільшення він зменшує, мало того, він подає плани, де збирається ще більше зменшити. А державна політика полягає в збільшенні. Якщо керівництво "Нафтогазу" не виконує національне завдання, якщо воно допустило порушення, то мають бути рішення. Мало того, є наглядова рада, на жаль, вона неефктивно за цим наглядала, тому теж мають бути ухвалені рішення", - додав голова Міненерго.

Нагадаємо, учора LB.ua з джерел стало відомо, що Вітренко пропонує прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України", яке очолює Андрій Коболєв, та припинення контрактів з членами Наглядової ради компанії.

У звіті було вказано такі причини: невиконання показників по видобутку газу, які було затверджено урядом, плани подальшого скорочення показників видобутку та результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ НАК "Нафтогаз".

Наразі звільнити голову НАК може лише наглядова рада НАК, яка зараз складається з 5 членів – 2 від держави і 3 незалежних. Разом з цим, згідно уставу НАК (п.68), збори акціонерів, яким є Кабінет міністрів, може достроково припинити повноваження всього складу Наглядової ради, або деяких її членів, та призначити новий склад або окремих членів цього органу.

У травні 2020 Юрій Вітренко повідомив, що НАК вирішив звільнити його з позиції свого виконавчого директора. Він вважає, що його звільнення пов'язане з тим, що "зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у стосунках з Газпромом". Останніми роками Юрій Вітренко займався судами з "Газпромом".

Також група "Нафтогаз" відкликала Юрія Вітренка з позиції представника в наглядовій раді "Укрнафти".

У 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" вирішила передати на премії 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США). Тоді виплатили першу частину премій на суму 20,7 млн доларів (541 млн грн). Ця сума відповідала 1% від обсягу виграшу, визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік.

Гроші отримав 41 співробітник компанії з числа тих, хто прямо або опосередковано внесли значний вклад у досягнення цього результату. Зокрема, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн.

Вітренко подавав позов до Печерського суду Києва з вимогою зобов'язати "Нафтогаз" виплатити йому премію за отримані від компанії "Газпром" (Росія) 2,918 млрд доларів. Вітренко вважав невиплату йому премії за отримані від компанії "Газпром" (Росія) 2,918 млрд доларів порушенням трудового законодавства. Тоді Кабінет Міністрів запропонував наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву, пов'язаних з перемогою компанії в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Згодом наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату колишньому виконавчому директору НАК Юрію Вітренку премії в розмірі 4 млн доларів США за результати спору у Стокгольмському арбітражі з "Газпромом" у справі про транзит газу. Вітренко заявив, що $4 млн премії за перемогу над "Газпромом" він отримає облігаціями.