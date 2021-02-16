Рада посилила відповідальність за порушення ПДР

Верховна Рада підтримала проєкт закону щодо посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху.

"За" відповідне рішення проголосували 325 народних депутатів, інформує пресслужба МВС.

Законопроєкт передбачає посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, законодавчо закріплює можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису, з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення, а також передбачає можливість зупинки транспортного засобу поліцейським з метою проведення огляду водіїв з використанням спеціальних технічних засобів для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Також проєкт закону передбачає збільшення штрафів за низку адміністративних правопорушень:

за перевищення максимально дозволеної швидкості більше, ніж на 50км/год, - з 510 грн до 1700 грн;

за залишення місця ДТП - з 255 грн до 3400 грн, а також передбачено можливість позбавлення права кермувати авто на строк до 1 до 2 років.

Передбачається, що за кермування в стані алкогольного сп’яніння порушник повинен сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також він буде позбавлений права кермувати транспортними засобами строком на 1 рік.

Нагадаємо, в листопаді набули чинності зміни до Правил дорожнього руху. Вони стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.