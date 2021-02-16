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​Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про відставку Ситника

Уряд пропонує врегулювати процедуру призначення директора НАБУ.

​Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про відставку Ситника
Артем Ситник
Фото: nikorupciji.org

Кабінет міністрів у понеділок, 15 лютого, зареєстрував у Раді законопроєкт "про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України".

Він отримав реєстраційний номер 5070.

Станом на ранок вівторка текст законопроєкту ще не було опубліковано, але його суть напередодні повідомили міністр юстиції Денис Малюська та голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

Законопроєкт має врегулювати процедуру призначення директора НАБУ після того, як Конституційний Суд визнав відповідні положення закону про Бюро неконституційними.

Кабінет міністрів пропонує надати НАБУ статус органу виконавчої влади, директора якого буде призначати уряд за результатами конкурсного відбору. Конкурсна комісія складатиметься з дев'яти осіб. Трьох з них делегуватиме Рада національної безпеки і оборони, ще шістьох - Кабінет міністрів (троє з них повинні бути міжнародними експертами).

Окремою нормою законопроєкту вказано, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ.

Тобто мова йде про звільнення чинного директора НАБУ Артема Ситника. Його перший заступник - Гізо Углава.

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