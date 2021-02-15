Партія "ЄС" висуває кандидатом на довибори в Раду Юлію Кузьменко (оновлено)

Партія "Європейська солідарність" висуває своїм кандидатом на довибори у Верховну Раду за 50 мажоритарним округом в Донецькій області лікаря Юлію Кузьменко.

Про це LB.ua повідомили джерела в партії.

Офіційно про кандидатку мають повідомити на з'їзді партії 15 лютого.

Оновлено. Нардепка від "ЄС" Софія Федина у Facebook підтвердила висунення Кузьменко.

"По Донеччині по виборчому округу №50 (Покровськ, Мирноград, Добропілля) від"Європейської Солідарності" балотуватиметься Юля Кузьменко. Сьогодні маємо бути ЄДИНІ в боротьбі за УКРАЇНУ і її волю!" - написала вона.

Оновлено 16:08. Рішення про висунення Кузьменко було ухвалено на звернення ветеранських і волонтерських організацій, повідомили у пресслужбі партії.

"До "Європейської Солідарності" надійшло дуже багато звернень з багатьох регіонів і від різних організацій патріотичного українського спрямування. Від громадської організації "Рівне-ТАКМЕД" - це медики з досвідом участі у бойових діях, які дали знання з тактичної медицини 25 тисячам військовослужбовців. Це громадська організація Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Це звернення від цілої низки громадських, зокрема ветеранських організацій Дніпра; від громадських організацій Донецької області, зокрема від спілки "Захисники Донеччини" і Спілки ветеранів АТО... В усіх цих зверненнях до партії звучить одна думка, прохання, вимога, заклик – підтримати на довиборах до Верховної Ради по 50-му виборчому округу відомого в Україні волонтера, дитячого медика Юлію Кузьменко, яку зараз бездоказово і несправедливо переслідує влада", - заявила нардепка від "ЄС" Яна Зінкевич.

Сама Кузьменко брала участь у з'їзді партії в онлайн-форматі.

"Системні переслідування народжують системну боротьбу. Тому я дякую партії "Європейська Солідарність", що в ці темні часи її депутати стали пліч-о-пліч з нами та іншими звичайними українцями. Я не хочу бачити патріотів за ґратами за фальсифікованими справами. Я не хочу бачити свою країну знову під російським ярмом. Тому таке рішення прийнято, і тому я тут", - пояснила вона.

Юлія Кузьменко - професійний педіатр-кардіолог, волонтерка і військовий медик. Активно підтримувала Євромайдан. У 2019 році стала підозрюваною в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета та була заарештована. Під вартою перебувала до вересня, потім суд змінив запобіжний захід на домашній арешт. У серпні з неї зняли електроннй браслет.

За 50 округом, де обиратимуть заміну народному депутату Руслану Требушкіну, котрий став мером Покровська, від "Слуги народу" балотується голова Покровської РДА Андрій Бондаренко. Перед офіційним оголошення кандидатів джерело у СН заявило, що за цим округом від "слуг", швидше за все, висуватимуть технічного кандидата, бо немає сильних претендентів.

На 87 окрузі на Івано-Франківщині, де також пройдуть довибори, від СН балотується спортсмен Василь Вірастюк, а від "ЄС" - Маруся Звіробій - волонтерка, проти якої було порушено кримінальну справу за погрози на адресу президента. Голосування на обох округах відбудеться 28 березня.