Печерський райсуд продовжив арешт Антоненку й Кузьменко на два місяці

Печерський суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь. Останню залишили під домашнім арештом, скасувавши частково обмеження, двох інших - під вартою.

Про це повідомив адвокат Андрія Антоненка Станіслав Кулик, передає hromadske.

За його словами, рішення суд оголосив близько 2-ї ночі.

Прокуратура просила продовжити запобіжний захід, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваних, тиску на свідків, на слідство, знищення або спотворення речових доказів. Водночас сторона захисту заперечувала, називаючи клопотання та підозри необґрунтованими, а ризики - недоведеними.

Адвокат зазначив, що суддя був упередженим, не взяв до уваги низку порушень, на які посилалася сторона захисту. Також суд укотре відмовився відпускати Антоненка на поруки.

На цьому судовому засіданні вперше за час затримання Кузьменко та Антоненко перебували в одному боксі. Присутні активісти і рідні підозрюваних публікували фото, зазначаючи про очевидну різницю у зрості. Водночас адвокат Антоненка зазначив, що про це вони завжди заявляли в суді. Водночас раніше прокурор у справі Сергій Зузак, який вийшов із процесу, зазначав, що в результатах експертизи говорилось про різницю у зрості. Втім він додав, що експертиза КНДіСЕ вказала, що визначити зріст за таких умов на відео неможливо, а та, яка вказала на різницю, була проведена МВС.

Адвокат Станіслав Кулик також наголосив на тому, що сторона обвинувачення просить суд обмежити час на ознайомлення з матеріалами справи стороні захисту. Це питання розглядатиметься сьогодні в Печерському суді.

"На їхню думку, сторона захисту надто повільно знайомиться з матеріалами справи. Вони просять обмежити до десяти днів з дня ухвалення. Ми вважаємо, що це певний тиск на захист. Хоча ми вже ознайомилися майже з усіма матеріалами справи. Чому кажу «майже»? Тому що є ще матеріали, на які посилається сторона обвинувачення, але нам їх не надавали. Наприклад, це матеріали експертизи", - сказав адвокат Станіслав Кулик.

За словами захисника, у справі щодо підозрюваних виконавців наразі 38 томів, а також достатня кількість годин відео та близько 300 тисяч електронних файлів.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета - Юлії Кузьменко, Яні Дугарь та Андрію Антоненку - змінили підозри на виконавців. Тепер з підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" і "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб. 22 травня адвокати повідомили про те, що Національна поліція завершила досудове слідство щодо трьох підозрюваних. Матеріали справи планують передати до суду.

За попередньою версією слідства, Андрій Антоненко, начебто захопившись радикальними націоналістичними настроями, вирішив створити організоване збройне угруповання, щоб вчинити вбивство Павла Шеремета. Антоненко долучив до групи Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Остання, за версією слідства, "проводила розвідку" біля будинку Шеремета та фотографувала на мобільний телефон камери спостереження довкола майбутнього місця злочину. Кузьменко ж, за версію слідства, безпосередньо закладала вибухівку під автівку.

Підозрювані та адвокати заявили, що з Яною Дугарь Антоненко не був знайомий, а у ніч перед вбивством нібито був вдома. Також слідство встановило, що Антоненко 18 липня 2016 року зустрічався з чоловіком підозрюваної Кузьменко Петром Кіяном. Зустріч тривала до першої ночі. Сам Антоненко підтвердив знайомство з Кіяном, однак сказав, що не пам’ятає, чи була така зустріч.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го о 7:45 ранку внаслідок вибуху машини. Розслідування убивства Шеремета високопосадовці публічно називали "справою честі", втім понад 3,5 роки, попри численні експертизи, допити понад 1000 людей, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі про вбивство Шеремета не було жодного офіційного підозрюваного.