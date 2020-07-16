На Волині місцевий мешканець збирався вивезти в Польщу понад 100 кг бурштину

Правоохоронці виявили мішки з камінням в автомобілі місцевого мешканця на пункті пропуску "Ягодин".

Шацький районний суд Волинської області задовольнив клопотання слідчих, яке підтримали прокурори Ковельської місцевої прокуратури, та наклав арешт на понад 116 кг бурштину, вилученого у громадянина, який намагався вивезти його в Республіку Польща. Про це повідомляє на своєму сайті прокуратура Волинської області.

Мішки з бурштином правоохоронці виявили під час огляду авто місцевого мешканця на пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці ДМС. Жодних документів, які підтверджували б законність походження бурштину, громадянин не надав.

Відомості про незаконне придбання та перевезення бурштину внесено до ЄРДР (ст. 240-1 КК України). У кримінальному провадженні призначено низку експертиз.

Нагадаємо, у 2018 році співробітники запорізької митниці затримали 500 кг бурштину, який намагалися вивезти до Литви під виглядом паливних пелет. Тоді митниця назвала це найбільшою контрабандною партією за останні роки.

Митний пост "Запоріжжя-Центральний" отримав митну декларацію на 21 тонну пелет, упакованих у мішки. Відправником була вказана одна з місцевих компаній, а одержувачем - англійська. У документах говорилося, що пелети будуть відправлені в Литву через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Під час перевірки співробітники ДФС виявили бурштин різних фракцій. За попередньою оцінкою, більш ніж 500 кілограмів.