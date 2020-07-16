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П’ятьом причетним до викрадення бізнесмена в Києві повідомили про підозру

Бізнесмена викрали з приміщення салону краси в центрі Києва і понад два тижні утримували в підвалі в Голосіївському районі.

П’ятьом причетним до викрадення бізнесмена в Києві повідомили про підозру

Столичні правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом особам, причетним до викрадення київського бізнесмена.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №10 п’ятьом особам повідомлено про підозру в незаконному позбавленні волі, викраденні людини, катуванні й вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

За даними слідства, 1 липня 2020 року бізнесмена викрали з приміщення салону краси в центрі Києва, силою заштовхали в автомобіль і понад два тижні незаконно утримували в підвальному приміщенні на території Голосіївського району столиці.

Повідомляють, що осіб, причетних до викрадення бізнесмена, встановлено та затримано, а потерпілого звільнено.

За місцем проживання затриманих і в їхніх транспортних засобах проведено невідкладні обшуки.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Тривають слідчі дії зі встановлення можливих співучасників вчинення злочину.

Раніше в липні СБУ в Одесі затримала банду "злодія в законі", яка викрадала людей. Банда "Лоту Гулі" тримала у страху підприємців регіону.

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