Столичні правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом особам, причетним до викрадення київського бізнесмена.
Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №10 п’ятьом особам повідомлено про підозру в незаконному позбавленні волі, викраденні людини, катуванні й вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 1 липня 2020 року бізнесмена викрали з приміщення салону краси в центрі Києва, силою заштовхали в автомобіль і понад два тижні незаконно утримували в підвальному приміщенні на території Голосіївського району столиці.
Повідомляють, що осіб, причетних до викрадення бізнесмена, встановлено та затримано, а потерпілого звільнено.
За місцем проживання затриманих і в їхніх транспортних засобах проведено невідкладні обшуки.
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Тривають слідчі дії зі встановлення можливих співучасників вчинення злочину.
Раніше в липні СБУ в Одесі затримала банду "злодія в законі", яка викрадала людей. Банда "Лоту Гулі" тримала у страху підприємців регіону.