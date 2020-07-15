Інспектору Нацполіції повідомили про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої в Одесі

Правоохоронці повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої інспектору сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції у м.Одесі.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідством встановлено, що неповнолітня дівчина познайомилася з підозрюваним наприкінці січня 2020 року, коли до поліції звернулася її матір із заявою про зникнення доньки після чергового конфлікту. Правоохоронці склали стосовно матері адміністративний протокол, а з її донькою провели бесіду.

11 лютого підозрюваний, який на той час працював на посаді інспектора сектору ювенальної превенції, змусив неповнолітню поїхати до нього додому, де зґвалтував її, а потім відвіз на місце зупинки громадського транспорту.

За кілька днів потерпіла наважилася розповісти про злочин своєму вчителеві, який переконав її звернутися із заявою до правоохоронців.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що під арештом перебувають двоє поліцейських з Кагарлика, яких підозрюють у зґвалтуванні 26-річної жінки.