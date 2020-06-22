"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
Американская компания, в придачу к стадиону, хочет купить и клуб "Черноморец"
Американская компания, в придачу к стадиону, хочет купить и клуб "Черноморец"
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
​Секция взорвавшегося на Позняках дома из 40 квартир восстановлению не подлежит, - МВД
​Секция взорвавшегося на Позняках дома из 40 квартир восстановлению не подлежит, - МВД
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
ГлавнаяПраво

Фигурантам дела об изнасиловании полицейскими в Кагарлыке уточнили подозрение

Из дела исчезла квалификация превышение полномочий сотрудником правоохранительного органа.

Фигурантам дела об изнасиловании полицейскими в Кагарлыке уточнили подозрение
Фото: hromadske

Следствие изменило квалификацию преступления в отношении фигурантов дела об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке Сергею Сулиме и Николаю Кузиву.

Об этом сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов, передает Громадське радіо.

"Сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц (ст.152 УК) и в истязании по предварительному сговору группой лиц (ст. 127 УК). Превышение полномочий сотрудником правоохранительного органа (ст. 365 УК) исчезло из квалификации", - говорится в сообщении.

Прокурор пояснил, что 365-ю статью переквалифицировали на 127-ю.

"Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", - сказал Валерий Смирнов.

При этом он добавил, что по делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, однако большинство еще проводят.

Напомним, что 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

Сергей Сулима и Николай Кузив были задержаны после того, как женщина дала показания об избиении и изнасилованиями правоохранителями, которые доставили ее в отделение для дачи пояснения по поводу краж.

26 мая суд арестовал полицейских из Кагарлыка. Они не имеют права на залог.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также