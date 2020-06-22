Фигурантам дела об изнасиловании полицейскими в Кагарлыке уточнили подозрение

Следствие изменило квалификацию преступления в отношении фигурантов дела об изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке Сергею Сулиме и Николаю Кузиву.

Об этом сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов, передает Громадське радіо.

"Сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц (ст.152 УК) и в истязании по предварительному сговору группой лиц (ст. 127 УК). Превышение полномочий сотрудником правоохранительного органа (ст. 365 УК) исчезло из квалификации", - говорится в сообщении.

Прокурор пояснил, что 365-ю статью переквалифицировали на 127-ю.

"Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", - сказал Валерий Смирнов.

При этом он добавил, что по делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, однако большинство еще проводят.

Напомним, что 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

Сергей Сулима и Николай Кузив были задержаны после того, как женщина дала показания об избиении и изнасилованиями правоохранителями, которые доставили ее в отделение для дачи пояснения по поводу краж.

26 мая суд арестовал полицейских из Кагарлыка. Они не имеют права на залог.