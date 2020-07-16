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Ексслідчому міліції оголосили підозру у справі Майдану

Слідчий неправомірно притягнув до кримінальної відповідальності учасника масових протестів 2014 року в Черкасах.

Ексслідчому міліції оголосили підозру у справі Майдану
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Правоохоронці повідомили про підозру ексслідчому міліції, який притягнув до кримінальної відповідальності учасника масових протестів 2014 року в Черкасах.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За погодженням прокурора Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру начальнику відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області у притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному зі штучним створенням доказів обвинувачення (ч. 2 ст. 372 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, колишній міліціонер слідчого відділення одного з міськвідділів Управління МВС у Черкаській області 24 січня 2014 року без будь-яких доказів причетності людини до правопорушень склав і підписав затриманому повідомлення про підозру в масових заворушеннях і захопленні державних будівель.

Також відомо, що слідчий вніс до тексту підозри неправдиві відомості.

Раніше повідомлялося, що двох ексберкутівців судитимуть за силовий розгін Майдану.

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