Правоохоронці проводять обшуки в підрозділах Дніпровської міськради

У приміщеннях Дніпровської міської ради та Головного управління Держгеокадастру у Дніпровській області за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора на підставі ухвал Шевченківського райсуду м. Києва проводять обшуки в рамках розслідування кримінального провадження за фактами шахрайства та зловживання владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України). Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, державний кадастровий реєстратор відділу у м. Дніпро Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області у період з січня по листопад 2019 року, використовуючи "Ключ електронний «Алмаз-1»", протиправно виконав більш ніж 800 реєстраційних дій щодо близько 500 земельних ділянок. За попередньою оцінкою, їх ринкова вартість 1,5 млрд грн.

Зокрема, розслідування встановило, що земельні ділянки виділяли особам, які на час реєстрації вважалися померлими відповідно до реєстру актів цивільного стану. Також слідчими встановлено інші факти зловживання службовим становищем посадовців Дніпровської міської ради під час виведення земельних ділянок з комунальної власності.

Також перевіряється причетність інших посадовців місцевих органів влади до незаконного відчуження комунального майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління СБУ.

Нагадаємо, в січні цього року СБУ викрила чиновників Дніпровської міськради на розкраданні коштів, призначених для реконструкції соціальних об'єктів у розмірі 25 млн грн.

Керівництво одного з департаментів Дніпровської міськради провело публічні закупівлі для капітального ремонту та реконструкції дитячих садків і шкіл міста на суму майже 130 млн гривень.

Організатори зареєстрували для участі в тендері низку підконтрольних фірм для штучного створення конкуренції на торгах. Унаслідок чого переможцями в державних закупівлях стали "партнерські" комерсанти.

При цьому підрядники виконали роботи не в повному обсязі, з завищенням їх вартості і використовуючи матеріали сумнівної якості. "Зекономлені" кошти учасники угоди виводили в "тінь", у загальному зловмисники привласнили 25 млн гривень бюджетних коштів.