Фото: Макс Трєбухов

В Киеве прошла акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Мероприятие организовали ОО "Основа Майбутнього" и инициативные группы "FreeRiff", "FreeKuzmenko" и "Рух Ветеранів України".

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

По словам организаторов, они хотят привлечь внимание к доказательствам невиновности и фактам фабрикации дела Шеремета.

Участники держали портреты Кузьменко, Антоненко и Дугарь, а также плакаты с надписями "Хватит лжи", "Полиция ищет назначенцев убийств".

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Напротив красного корпуса университета им. Т.Шевченко прошел концерт. После акции в парке участники прошли колонной к Министерству внутренних дел и Офису президента.

Фото: Макс Трєбухов

Ранее Национальная полиция заявила о том, что дело об убийстве Павла Шеремета готово к передаче в суд. Дата передачи зависит от того, когда адвокаты подозреваемых закончат ознакомление с материалами.

Напомним, 12 декабря 2020 года глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Организатором убийства следствие назвало музыканта Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы". К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера и медика Юлию Кузьменко и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По первоначальной версии следствия, Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года якобы Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

21 мая стало известно, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь изменили подозрения. Из мотивов преступления убрали "ультранационалистические идеи", изменив на то, что неустановленные лица действовали из личных мотивов "создания резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Дугарь, Антоненко и Кузьменко.

Антоненко теперь значится не как организатор, а как исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко якобы заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. В новом подозрении говорится, что они уничтожили машину Subaru, в которой находился Шеремет, и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку.

К подозрению в исполнении убийства добавили еще два подозрения - в уничтожении имущества (авто Шеремета) и хранении взрывчатки.

Позже "Слідство.Інфо" обвинило полицию в подтасовке данных о передвижении подозреваемых . Они заявили, что следователи полиции, которые занимаются делом об убийстве Павла Шеремета, сократили маршрут мужчины и женщины, подложивших взрывчатку под авто погибшего. По их мнению, это было сделано, чтобы версия правоохранителей выглядела убедительней. Правоохранители эту информацию опровергли.

1 июня МВД заявило о завершении досудебного расследования.