​У Раді зареєстрували законопроєкти Зеленського щодо судової системи, в тому числі - про скорочення повноважень ОАСК

Два з них визначені президентом як невідкладні.

У Верховній Раді зареєстровані Ініційовані президентом Володимиром Зеленським законопроєкти, покликані вирішити проблемні питання в судовій системі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється на сайті парламенту, законопроекти №5067 про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному суду в якості суду першої інстанції, №5068 - про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, № 5069 про відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя зареєстровані в понеділок.

Законопроєкти № 5068 і №5069 визначені президентом як невідкладні.

Тексти документів на сайті парламенту поки відсутні.

Раніше пресслужба президента повідомила, що Зеленський запропонує Раді підтримати три законопроєкти для вирішення проблемних питань у судовій системі. У разі прийняття першого, всі судові суперечки, в яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів і будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, вилучаються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані до Верховного суду як суд першої інстанції. Судом апеляційної інстанції в таких суперечках буде Велика палата Верховного суду.

Другий законопроект передбачає обов'язкову перевірку на доброчесність діючих і майбутніх членів Вищої ради правосуддя (ВРП), а також регулює питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів в якості постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Третім законопроектом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та вводиться відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора ВРП.

Нагадаємо, 13 лютого Зеленський закликав Раду підтримати зміну підсудності ОАСК та перевірку членів ВРП.

Президент ще торік ініціював консультації з ВРП щодо вирішення питання ОАСК. Петиція про ліквідацію ОАСК, їніціатором якої є український журналіст Данило Мокрик, набрала 25 тис. підписів, необхідні для розгляду її головою держави. У зверненні пропонується розпустити ОАСК у зв'язку із "повною втратою авторитету".