У Києві стався вибух на дитячому майданчику, загинув чоловік
У Києві стався вибух на дитячому майданчику, загинув чоловік
Росія розширила економічні санкції щодо України
Росія розширила економічні санкції щодо України
«Минску» шесть лет. Выход один – война на выживание
«Минску» шесть лет. Выход один – война на выживание
Представник Німеччини в ООН жорстко відповів російському послу на "окупацію України Україною"
Представник Німеччини в ООН жорстко відповів російському послу на "окупацію України Україною"
Лукашенко: радгосп без масок
Лукашенко: радгосп без масок
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
ГоловнаПолітика

Зеленський просить Раду підтримати зміну підсудності ОАСК та перевірку членів ВРП

Президент закликав нардепів наступного тижня підтримати схвалення законопроєктів щодо функціонування судової системи.

Зеленський просить Раду підтримати зміну підсудності ОАСК та перевірку членів ВРП
Фото: ukrainepravo.com

Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду наступного тижня підтримати схвалення законопроєктів щодо функціонування судової системи.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Як зазначив президент, “голосування парламенту за ці документи посилить принцип верховенства права та активізує трансформацію українських судів в інтересах народу”.

У разі ухвалення першого законопроєкту всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані Верховному Суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика Палата Верховного Суду.

“Таке врегулювання підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями суб'єктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК”, – йдеться у повідомленні.

Другий законопроєкт передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Третім законопроєктом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Президент вважає ухвалення таких законопроєктів вкрай необхідним та наполягатиме на швидкому їх розгляді.

“Робота судової системи має бути відкорегована. “Закон” і “справедливість” мають бути головними словами для українських судів. Чинне законодавство дає необхідні рамки, щоб проводити зміни. Але конкретні кроки потребують підтвердження від парламенту”, – пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, ще торік Президент України Володимир Зеленський ініціював консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК).

Петиція про ліквідацію ОАСК, їніціатором якої є український журналіст Данило Мокрик, 26 жовтня петиція набрала 25 тис. підписів, необхідні для розгляду її головою держави.

У зверненні пропонується розпустити ОАСК у зв'язку із "повною втратою авторитету".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також