Нацрада звернеться до суду, щоб анулювати ліцензію ZIK та "112 Україна"

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернеться з позовом до суду щодо анулювання ліцензії каналів ZIK та "112 Україна".

Такі рішення регулятор прийняв на своєму засіданні 12 лютого, інформує Детектор медіа.

Звернутись до суду Нацрада планує через те, що обидва канали під час проведення кількох перевірок не надали усіх потрібних документів (зокрема, копії сіток мовлення). Таким чином не було можливості звірити інформацію моніторингу з сіткою мовлення. Такі дії регулятор розцінив як умисні і склав відповідні акти, на основі яких і будуть сформовані звернення до суду.

Перевірки стосувались зокрема трансляції зустрічі голови політради політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", народного депутата України Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Також Нацрада оголосила кілька попереджень за розпалювання ворожнечі в ефірі, у тому числі і через марафон "Тхне Соросом" та анонс марафону "Реванш соросятні". За останній регулятор оштрафував канал ZIK на 341 тис. 667 гривень. Окрім цього штраф 114 тис. гривень та два попередження отримав і канал "112 Україна".

На засідання представники телеканалів не прийшли, оскільки, за словами членів Нацради, вважали що регулятор їх повідомив не належним чином і просили перенести розгляд питань після завершення карантину. Тому регулятор розглядав питання щодо результатів перевірки без участі представника.

Нагадаємо, у липні Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" через висловлювання Медведчука. В ефірі він кілька разів схвалював позицію Путіна в міжнародній політиці.

6-8 жовтня NewsOne, "112 Україна" та ZIK транслювали програми та сюжети про зустріч народного депутата, одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Темами зустрічі були налагодження відносин Росії з Україною, постачання російської вакцини від СОVID-19 "Супутник V" в Україну та святкування 75-річчя перемоги у німецько-радянській війні.

У квітні Нацрада призначила перевірку телеканалу "112 Україна" через російський мультфільм на Великдень. У січні телеканал перевіряли через розпалювання ворожнечі.

У грудні 2019 року Нацрада винесла попередження супутниковим телеканалам "112 Україна" і "Горизонт-TV" (Харківська область) за недотримання правил мовлення у Дні пам'яті.

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.