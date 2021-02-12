Корнієнко заявив, що "Слуга народу" не планує змінювати ідеологію: ​"Це радикальний центризм"

"Ліберали нас звинувачували в тому, що ми закрили ринок газу, соціалісти - у тому, що відкрили... А ми зробили тимчасове регулювання".

Партія "Слуга народу" не планує змінювати ідеологію, вона залишається центристською.

Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко, передає "Укрінформ".

"Наразі в нас немає планів щодо офіційної зміни ідеології. Вона залишається центристською, це український центризм, радикальний центризм... Він передбачає використання різних політичних інструментів у тих чи інших ситуаціях, коли це треба", - сказав він.

За словами Корнієнка, партія "продовжує послідовно демонструвати" свою ідеологію. Наприклад, відкривши ринок газу, але побачивши, що в ньому є проблеми, було зроблено тимчасове регулювання.

"Це класичний інструмент радикального центризму так званого. Ліберали нас звинувачували в тому, що ми закрили ринок газу, соціалісти нас звинувачували в тому, що ми відкрили ринок газу. Але ми зробили тимчасове регулювання, «призакрили» на деякий час, розуміючи, що є проблема з тарифами, люди не мають можливості платити і треба дати можливість платити. Це щодо ідеології", - пояснив депутат.

Нагадаємо, у лютому минулого року "Слуга народу" оголосила своєю ідеологією "український центризм". "Але це не той центризм, до якого ми звикли за часи незалежності України. Коли ти не знаєш, хто ти, і кажеш, що ти центрист", - запевняв Корнієнко.

У 2019 році ідеолог партії Руслан Стефанчук назвав "Слугу народу" лібертаріанською. Але вже через кілька місяців тодішній лідер партії Дмитро Разумков сказав, що не згоден зі Стефанчуком, тому що в соціальній сфері піти шляхом лібертаріанства неможливо.

Його наступник Корнієнко після цього сказав, що партія шукатиме компроміс між ліберальними та соціалістичними ідеями.