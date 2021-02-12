Офіс генпрокурора вперше повідомив про підозру нардепу за "кнопкодавство"

Депутата неодноразово викликали для вручення підозри, однак той не з'явився.

Офіс генерального прокурора повідомив депутатові Верховної Ради про підозру у "кнопкодавстві" під час голосування.

Про це написала у фейсбуці генпрокурорка Ірина Венедіктова. У пресслужбі Офісу генпрокурора вказали, що "кнопкодавство" було зафіксовано 21 лютого 2020.

"За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України за фактами здійснення на пленарному засіданні Верховної Ради голосувань замість іншого народного депутата. Це перший у нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу", - зазначила вона.

Прізвище депутата генпрокурорка не назвала, однак 21 лютого 2020 на неперсональному голосуванні "зловили" позафракційного Владислава Поляка.

За словами Венедіктової, нардеп під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги.

Крім того, депутата викликали в Офіс генпрокурора на 11 лютого для вручення йому повідомлення про підозру, однак він не з’явився та про причини неявки не повідомив. Письмове повідомлення про підозру було направлено до Апарату Верховної Ради, за місцем проживання парламентаря, на його електронну пошту та інші відомі стороні обвинувачення засоби зв’язку.

"Кримінальна відповідальність за «кнопкодавство» - важливий запобіжник, яким треба активно користуватися. Закони повинні прийматися без порушення закону. Викриття та реальне притягнення до відповідальності парламентарів має сприяти викоріненню цього ганебного явища та підвищенню довіри до правоохоронної системи та законодавчого органу", - наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, у січні Офіс генпрокурора повідомляв, що відкрив справу про "кнопкодавство" під час призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

Також з другої спроби було відкрито провадження щодо "кнопкодавства" нардепа Андрія Іванчука.

21 лютого 2020 року Офіс генпрокурора відкрив першу кримінальну справу за "кнопкодавство" проти позафракційного депутата Владислава Поляка. У грудні 2019-го він вийшов з групи "За майбутнє".

16 січня 2020 року набрав чинності закон №404-IX (законопроєкт 2148) щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту. За "кнопкодавство" нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тисяч гривень, однак для цього провину парламентарія необхідно буде спочатку довести в суді. За розслідування правопорушення має взятися Державне бюро розслідувань, але спочатку генпрокурор має зареєструвати відповідне кримінальне провадження.

У разі визнання депутата винним у кнопкодавстві та набрання чинності обвинувальним вироком нардеп буде достроково позбавлений мандата (стаття 81 Конституції України). Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що законопроєкт про позбавлення мандата за кнопкодавство потрібно доопрацювати.