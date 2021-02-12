Телеканал "112 Україна" перевірять через ефір із Симоненком

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову безвиїзну перевірку телеканалу "112 Україна" (ТОВ "ТРК "112-ТВ", м. Київ). Таке рішення ухвалено на засіданні 12 лютого.

Перевірку буде проведено на підставі моніторингу ефіру мовника за 29-31 січня цього року, інформує пресслужба регулятора.

Повідомляється, що 29 січня у прямому ефірі телеканалу транслювалася передача "Голос народу", учасником якої став політичний діяч України, перший секретар Центрального Комітету Комуністичної партії України, народний депутат України ІІ-VII скликань Петро Симоненко. Ця передача вийшла в ефір також у повторах 30 (двічі) та 31 січня без змін чи редакційної модерації.

"Петро Симоненко у своєму виступі припустився висловлювань, які спрямовані на компрометацію Збройних сил України, інших збройних формувань і політичного керівництва України, створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, створення додаткової напруженості в суспільстві та протестних настроїв серед громадян, розпалювання національної ворожнечі", - констатують у Нацраді.

За словами відповідального секретаря Національної ради Юрія Зіневича, Петро Симоненко у своєму публічному виступі стверджує, що в Україні на території окремих районів Луганської та Донецької областей триває внутрішній конфлікт, називаючи його громадянською війною.

"Тобто такою формою збройного конфлікту на території України, яка виключає РФ як учасника і сторону такого конфлікту", - цитує Зіневича Укрінформ.

Він навів деякі висловлювання Симоненка: "Надо войну гражданскую прекратить, и вопрос о мире в Украине стоит ребром", "Я хочу, чтобы граждане Украины понимали - война продолжается у нас и убивает людей, поэтому и убивают людей на войне на гражданской", "Исполнители - это украинские националисты и неофашисты, и они развязали эту войну" тощо.

Зіневич наголосив, що Симоненко при цьому не згадував про участь у збройному конфлікті на Донбасі Збройних сил РФ та про дії незаконних збройних формувань, наслідком чого є численні жертви серед громадян України та незаконне утримування громадян України на території окупованих областей. Висловлювання Симоненка створюють уявлення про особливий характер та відокремленість цих територій, що дає їм підстави претендувати на спеціальний статус, відмінний від решти регіонів України, вважає Зіневич.

У Нацраді зазначають, що альтернативного погляду на питання, яке є чутливим для національної безпеки України і забезпечення прав та свобод громадян України, ліцензіатом надано не було.

"Ведучі передачі не спростували і не поставилися критично до жодного висловлювання політика, щоб забезпечити надання глядачам достовірної та повної інформації, зокрема, не вжили жодних дій, щоб зупинити риторику, яка містить мову ворожнечі", - пояснили у Нацраді.

Нацрада має намір з’ясувати, чи дотримався мовник вимог Закону України "Про інформацію". Перевірку телеканалу мають провести з 26 лютого до 12 березня 2021 року.

Нагадаємо, у липні Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" через висловлювання Медведчука. В ефірі він кілька разів схвалював позицію Путіна в міжнародній політиці.

6-8 жовтня NewsOne, "112 Україна" та ZIK транслювали програми та сюжети про зустріч народного депутата, одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Темами зустрічі були налагодження відносин Росії з Україною, постачання російської вакцини від СОVID-19 "Супутник V" в Україну та святкування 75-річчя перемоги у німецько-радянській війні.

У квітні Нацрада призначила перевірку телеканалу "112 Україна" через російський мультфільм на Великдень. У січні телеканал перевіряли через розпалювання ворожнечі.

У грудні 2019 року Нацрада винесла попередження супутниковим телеканалам "112 Україна" і "Горизонт-TV" (Харківська область) за недотримання правил мовлення у Дні пам'яті.

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Як повідомляли, Нацрада звернеться до суду, щоб анулювати ліцензію ZIK та "112 Україна".