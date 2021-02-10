Національний корпус заявив, що прямо зараз блокує озброєних тітушок в центрі Києва.

Про це повідомив лідер Національного корпусу Андрій Білецький.

"Нацкорпус знайшов і заблокував базу ОПЗЖ з тітушками, яких Медведчук за гроші звозить до Києва для провокацій та дестабілізації ситуації в країні", - написав він.

Партія запустила стрім з місця події. Під час нього було чутно постріли та звуки кидання металевих предметів. На місце прибула поліція.

У Нацкорпусі заявляють, що тітушок привезли для провокацій для дестабілізації ситуації через санкції проти каналів 112, NewsOne та ZIK.

У столичній поліції заявили, що встановлюють мету "зібрання громадян на вулиці Іоанна Павла II" та "проводять з ними превентивні профілактичні бесіди з метою запобігання вчинення будь-яких правопорушень".

"Сьогодні близько 15-ї год. на спецлінію 102 до столичної поліції надійшло повідомлення про збір невідомих осіб на перехресті вулиць Іоанна Павла II та Перспективної, що в Печерському районі столиці. На місце події негайно направлено додаткові наряди правоохоронців, спецпризначенців та слідчо-оперативну групу територіального управління поліції", - сказано в повідомленні.

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива назвав акцію Нацкорпусу провокацією і заявив, що відбуваються спортивні збори та змагання ГО "Патріоти за Життя" в м.Києві, які намагаються зірвати люди Білецького.

Згодом Білецький повідомив, що поліція почала затримання "тітушок" ОПЗЖ, базу яких знайшов та заблокував Нацкорпус. Їх саджають до автозаків. На місці працюють кількасот правоохоронців.

У свою чергу, активісти Нацкорпусу викрикують гасла. "Ми попереджали: "руського миру" тут не буде", - наголосив Білецький.

Також за його словами, у місті є й інші подібні бази "тітушок" від ОПЗЖ.

Нагадаємо, 4 лютого під час акції під будівлею телеканалу "НАШ" на вул. Жилянській у Києві сталися сутички. Серед організаторів акції - "Правий сектор", "Сокіл", "Основа майбутнього" (колишня С14 та інші організації). Чотирьох учасників акції доставили в поліцію.

2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.