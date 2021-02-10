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Ворожий снайпер поранив українського військового в районі Пісків

Пораненого госпіталізували. Стан його здоров’я задовільний.

Ворожий снайпер поранив українського військового в районі Пісків
Фото: EPA/UPG

На Донбасі неподалік Пісків російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл по українських  позиціях зі снайперської зброї. Внаслідок цього один український воїн отримав вогнепальне поранення.

Про це повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на прицільний постріл ворога українські захисники надали адекватну відповідь.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", повідомляють в командуванні.

Як повідомляли, ввечері 7 лютого ворожий снайпер поранив українського військового поблизу Михайлівки.

Крім того, 6 лютого в районі населеного пункту Мар’їнка під час висування на позиції троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників загинули, ще одного важко поранено.

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