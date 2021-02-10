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​На Вінниччині сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, чотирьох вантажівок і двох легковиків

Унаслідок аварії ніхто не постраждав.

​На Вінниччині сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, чотирьох вантажівок і двох легковиків
Фото: vn.npu.gov.ua

Сьогодні, 10 лютого, близько 8-ї години ранку на автодорозі державного значення М12, поблизу села Лукашівка Якушинецької територіальної громади, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю семи авто.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Вінницької області.

Зазначається, що зіштовхнулися пасажирський автобус міжнародного сполучення, чотири вантажні автомобілі та два легковики. Унаслідок аварії ніхто не постраждав.

На місці події працюють патрульні поліцейські. Вони забезпечують безпеку дорожнього руху та складають адміністративні матеріали за фактом ДТП.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Нагадаємо, в ніч на 9 лютого в селі Павлівка недалеко від Івано-Франківська сміттєвоз зіткнувся з маршруткою. Унаслідок аварії двоє людей загинуло, а ще 13 отримало травми.

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