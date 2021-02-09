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​Біля Івано-Франківська сміттєвоз зіткнувся з маршруткою, двоє людей загинуло

20-річного водія вантажівки затримали.

В ніч на 9 лютого в селі Павлівка недалеко від Івано-Франківська сміттєвоз зіткнувся з маршруткою. Внаслідок аварії двоє людей загинуло, а ще 13 отримали травми, повідомляє поліція області.

Фото: kurs.if.ua

Пригода сталася на дорозі Н-10 Стрий - Чернівці - Мамалига.

Слідчі попередньо встановили, що водій сміттєвоза Mercedes-Benz Atego виїжджав на трасу з другорядної дороги і не пропустив мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Сталося зіткнення, в якому загинули двоє жителів Калуського району - 53-річна жінка і 54-річний чоловік.

Ще тринадцять осіб забрали в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

Обоє водіїв були тверезими.

Фото: mvs.gov.ua

20-річного чоловіка, який був за кермом сміттєвоза затримали. Йому збираються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху) та обрати запобіжний захід в суді.

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