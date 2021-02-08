ПЦУ підтримує "добровільну і свідому" вакцинацію проти коронавірусу

Вакцинування повинно відбуватися без примусу.

Православна церква України підтримує вакцинацію проти коронавірусної недуги COVID-19.

Про це під час форуму з подолання коронавірусу сказав спікер ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря), передають Українські Новини.

"ПЦУ не має ніяких заперечень щодо вакцинації як медичної процедури з релігійної точки зору", - сказав він.

За його словами, при цьому, деякі практики церква засуджує.

"Але коли ми говоримо про вакцинацію, то немає ніяких православних застережень. Ми не можемо і не повинні брати на себе обов'язки щодо затвердження якості і правильності вакцинації", - додав Зоря.

Також він зазначив, що вакцинація повинна бути добровільною і свідомою, без примусу.

Як повідомляли, Україна отримала підтвердження поставок 22 млн доз вакцин проти коронавірусу. Водночас, на думку очільника МОЗ Максима Степанова, залишається гостре питання, чи готові українці до вакцинації.

За даними соціологічних досліджень, більше половини українців не хочуть вакцинуватися від ковіду навіть безкоштовно.

Нагадаємо, раніше у Ватикані назвали використання вакцин проти COVID-19 "морально прийнятним". Таку позицію пояснили відсутністю альтернативного доступу до "етично бездоганних" вакцин.