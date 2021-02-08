Завтра негода в Україні набере обертів: водіїв просять утриматися від поїздок
Завтра негода в Україні набере обертів: водіїв просять утриматися від поїздок
Герус: на електростанціях ДТЕК аварійно зупинили ще два енергоблоки
Герус: на електростанціях ДТЕК аварійно зупинили ще два енергоблоки
Журналісти знайшли нові докази фіктивності орендаря жомової ями Киви
Журналісти знайшли нові докази фіктивності орендаря жомової ями Киви
Битва за Індію: чи є шанс у збройового бізнесу України?
Битва за Індію: чи є шанс у збройового бізнесу України?
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
У Києві обікрали квартиру генпродюсера телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, - ЗМІ
У Києві обікрали квартиру генпродюсера телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, - ЗМІ
Самый громкий голос
Самый громкий голос
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

ПЦУ підтримує "добровільну і свідому" вакцинацію проти коронавірусу

Вакцинування повинно відбуватися без примусу.

ПЦУ підтримує "добровільну і свідому" вакцинацію проти коронавірусу
Архиепископ Евстратий (Зоря)
Фото: pomisna.info

Православна церква України підтримує вакцинацію проти коронавірусної недуги COVID-19.

Про це під час форуму з подолання коронавірусу сказав спікер ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря), передають Українські Новини.

"ПЦУ не має ніяких заперечень щодо вакцинації як медичної процедури з релігійної точки зору", - сказав він.

За його словами, при цьому, деякі практики церква засуджує.

"Але коли ми говоримо про вакцинацію, то немає ніяких православних застережень. Ми не можемо і не повинні брати на себе обов'язки щодо затвердження якості і правильності вакцинації", - додав Зоря.

Також він зазначив, що вакцинація повинна бути добровільною і свідомою, без примусу.

Як повідомляли, Україна отримала підтвердження поставок 22 млн доз вакцин проти коронавірусу. Водночас, на думку очільника МОЗ Максима Степанова, залишається гостре питання, чи готові українці до вакцинації.

За даними соціологічних досліджень, більше половини українців не хочуть вакцинуватися від ковіду навіть безкоштовно.

Нагадаємо, раніше у Ватикані назвали використання вакцин проти COVID-19 "морально прийнятним". Таку позицію пояснили відсутністю альтернативного доступу до "етично бездоганних" вакцин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також