АМПУ ввела обмеження в морпортах через сильний вітер

Адміністрація морських портів України (АМПУ) через погіршення погодних умов ввела обмеження на лоцманську проводку і вантажні операції з зерном у низці морських портів.
Про це повідомляється на сайті АМПУ.
Так, через сильний вітер в порту "Чорноморськ" обмежено лоцманську проводку і вантажні операції. У портах "Південний" і "Одеса" - тільки лоцманську проводку.
У портах "Миколаїв", "Ольвія" і "Рені" через дощ з туманом обмежені вантажні операції з зерном.
Канали: гирло "Бистре", Херсонський морський канал та Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал - відкрито.
Нагадаємо, 8-9 лютого в Києві буде обмежено в'їзд вантажівок через снігопади. Столична влада очікує, що таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.