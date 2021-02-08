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АМПУ ввела обмеження в морпортах через сильний вітер

Канали: гирло "Бистре", Херсонський морський канал та Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал - відкрито.

АМПУ ввела обмеження в морпортах через сильний вітер
Фото: uspa.gov.ua

Адміністрація морських портів України (АМПУ) через погіршення погодних умов ввела обмеження на лоцманську проводку і вантажні операції з зерном у низці морських портів.

Про це повідомляється на сайті АМПУ.

Так, через сильний вітер в порту "Чорноморськ" обмежено лоцманську проводку і вантажні операції. У портах "Південний" і "Одеса" - тільки лоцманську проводку.

У портах "Миколаїв", "Ольвія" і "Рені" через дощ з туманом обмежені вантажні операції з зерном.

Канали: гирло "Бистре", Херсонський морський канал та Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал - відкрито.

Нагадаємо, 8-9 лютого в Києві буде обмежено в'їзд вантажівок через снігопади. Столична влада очікує, що таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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