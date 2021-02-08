Окупанти чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

Протягом минулої доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новомихайлівки, окупанти обстріляли позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та прицільний постріл зі снайперської зброї. В результаті цього військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Його доставили до лікувального закладу.

В районі відповідальності угруповання "Північ", біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

"З початку поточної доби, 8 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, протягом доби, 6 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Крім того, 6 лютого в районі населеного пункту Мар’їнка під час висування на позиції троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників загинули, за життя третього боряться медики.