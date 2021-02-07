​У Росії заарештовані протестувальники штовхали заглухлий поліцейський автозак
​У Росії заарештовані протестувальники штовхали заглухлий поліцейський автозак
Битва за Індію: чи є шанс у збройового бізнесу України?
Битва за Індію: чи є шанс у збройового бізнесу України?
На Донбасі загинули двоє військових, ще четверо поранені (оновлено)
На Донбасі загинули двоє військових, ще четверо поранені (оновлено)
Данілов анонсував нові санкції щодо народних депутатів
Данілов анонсував нові санкції щодо народних депутатів
Польща поділилася з Україною квотою на вакцину від COVID-19
Польща поділилася з Україною квотою на вакцину від COVID-19
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Герус: на електростанціях ДТЕК аварійно зупинили ще два енергоблоки
Герус: на електростанціях ДТЕК аварійно зупинили ще два енергоблоки
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Журналісти знайшли нові докази фіктивності орендаря жомової ями Киви
Журналісти знайшли нові докази фіктивності орендаря жомової ями Киви
ГоловнаСуспільствоЖиття

Завтра негода в Україні набере обертів: водіїв просять утриматися від поїздок

Значний сніг та хуртовини охоплять західні, північні, центральні та східні області.

Завтра негода в Україні набере обертів: водіїв просять утриматися від поїздок
Фото: pravda.com.ua

Синоптики прогнозують хуртовини та значний сніг у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції України.

“Будуть пориви вітру 15-20 м/с та на дорогах ожеледиця – І рівень небезпечності, жовтий. На Закарпатті – сніг з дощем та ожеледь”, – зазначили у ППУ

8 та 9 лютого негода набере обертів: значний сніг та хуртовини охоплять західні, північні, центральні та східні області.

8 лютого у південних областях та на Прикарпатті очікується сніг з переходом в дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу. На Закарпатті – дощ.

Удень 9 лютого синоптики прогнозують на заході та півдні країни припинення опадів. На дорогах країни ожеледиця.

“Наразі ситуація на дорогах, де очікується негода, контрольована й рух автомобільними дорогами держави забезпечено. Комунальні організації оброблюють проїжджі частини протиожеледними матеріалами”, – додали у поліції.

Аби запобігти ускладненню руху та сприяти ефективнішій роботі комунальних служб, на території засніжених областей, а також у столиці можливе обмеження руху великовагового транспорту та автобусів.

“Друзі, бережіть себе та за можливості утримайтеся від поїздок на власному транспорті! Поставтеся до цього з усією серйозністю. Якщо ж опинилися в сніговій пастці й потребуватимете допомоги — телефонуйте на спецлінію 102”, – попросили патрульні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також