Завтра негода в Україні набере обертів: водіїв просять утриматися від поїздок

Значний сніг та хуртовини охоплять західні, північні, центральні та східні області.

Синоптики прогнозують хуртовини та значний сніг у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції України.

“Будуть пориви вітру 15-20 м/с та на дорогах ожеледиця – І рівень небезпечності, жовтий. На Закарпатті – сніг з дощем та ожеледь”, – зазначили у ППУ

8 та 9 лютого негода набере обертів: значний сніг та хуртовини охоплять західні, північні, центральні та східні області.

8 лютого у південних областях та на Прикарпатті очікується сніг з переходом в дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу. На Закарпатті – дощ.

Удень 9 лютого синоптики прогнозують на заході та півдні країни припинення опадів. На дорогах країни ожеледиця.

“Наразі ситуація на дорогах, де очікується негода, контрольована й рух автомобільними дорогами держави забезпечено. Комунальні організації оброблюють проїжджі частини протиожеледними матеріалами”, – додали у поліції.

Аби запобігти ускладненню руху та сприяти ефективнішій роботі комунальних служб, на території засніжених областей, а також у столиці можливе обмеження руху великовагового транспорту та автобусів.

“Друзі, бережіть себе та за можливості утримайтеся від поїздок на власному транспорті! Поставтеся до цього з усією серйозністю. Якщо ж опинилися в сніговій пастці й потребуватимете допомоги — телефонуйте на спецлінію 102”, – попросили патрульні.