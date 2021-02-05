ДСНС попереджає про погіршення погодних умов

7-8 лютого по всій Україні, крім Закарпаття та півдня Одещини, очікують значне зниження температури.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За інформацією УкрГідрометцентру, по Києву та Київській області протягом 5 лютого - на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с. У більшості областей прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, - ожеледиця (I рівень небезпечноcті, жовтий).

7-8 лютого по всій Україні, крім Закарпаття та півдня Одещини, очікують значне зниження температури: вночі до -12...-18, в північних областях подекуди до -20...-24°, вдень до -8...-13; у південних областях вночі -5...-10 морозу, вдень від -4 до +2 градусів.

"Такі погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів; порушення, а на окремих ділянках доріг в Рівненській, Волинській, Львівській областях – припинення руху автотранспорту", - наголосили в ДСНС.

"У звʼязку з виходом циклону із заходу в Україні, 7 лютого у Львівській, ІваноФранківській областях очікується значний сніг, (на Закарпатті з дощем); ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с. (І рівень небезпечності – жовтий).

8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см); на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий)", - зазначається у повідомленні.

У Києві 8 лютого прогнозують значний сніг та пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 15-20 см), на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Очікується значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов на ранок п'ятниці, 5 лютого, знеструмлено 189 населених пунктів у семи областях.