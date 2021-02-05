Завгоспу лікарні, де в пожежі загинули чотири людини, оголосили підозру

Трагедія сталася під час проведення кисневої терапії.

Національна поліція оголосила підозру завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу Запорізької обласної інфекційної лікарні, де в ніч на 4 лютого у пожежі загинули четверо людей.

Про це йдеться на сайті обласного управління поліції.

За версією слідства, він не зупинив роботу обладнання з підвищеною небезпекою, що створило загрозу життю та здоров'ю людей. Внаслідок цього під час проведення кисневої терапії виникла пожежа, яка призвела до загибелі трьох пацієнтів та лікаря анестезіолога.

4 лютого посадовій особі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 270 (порушення протипожежних правил) і ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування здійснюють працівники відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Запорізькій області.

Нагадаємо, що основною версією пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя є загоряння медичного обладнання.