В Менському зоопарку тигр загриз людину

Чоловік зайшов у вольєр, щоб погодувати тварину.

Працівник Менського зоопарку загинув 4 лютого від нападу тигру, якого він збирався погодувати.

Фото: cn.npu.gov.ua

Як повідомляється на сайті поліції Чернігівської області, 47-річний чоловік помер на місці події ще до приїду медиків.

Поліція відкрила за даним фактом кримінальну справу за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Зоопарк у місті Мена на північному сході Чернігівської області існує з 1977 року. В ньому живуть близько тисячі тварин 140 видів.