Службові особи однієї з військових частин Міністерства оборони України розкрадали військове майно на замовлення представників комерційних структур для подальшої його реалізації на державні підприємства оборонно-промислового комплексу та за кордон.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила розкрадання військового майна на Чернігівщині, інформує пресцентр СБУ.

"Для приховування походження товарів зловмисники знищували аутентичні серійні номери на викрадених вузлах. За результатами проведення експертних досліджень їх вдалося ідентифікувати", - сказано в повідомленні.

Фото: пресцентр СБУ

У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили майно, яке вже було реалізовано ділкам і планувалось для експорту до однієї з країн азійського регіону, також виявлено склад з викраденою з військових частин продукцією.

Триває досудове слідство.

Раніше СБУ викрила схему постачання неякісних боєприпасів українській армії.