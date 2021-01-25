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Рівень безробіття в Україні зріс на третину за рік

Допомогу з безробіття отримують на 136,7% більше українців.

Рівень безробіття в Україні зріс на третину за рік
Фото: Depositphotos\lucidwaters

Станом на 25 січня 2021 року 485,3 тис. українців мають статус безробітного. Це на 33% більше, ніж на цю ж дату 2020 року.

Про це інформує пресслужба Державної служби зайнятості.

За її даними, 420,7 тис. українців отримували допомогу з безробіття, що на 136,7% більше, ніж на цю ж дату торік.

Нині в базі даних Державної служби зайнятості налічується 44 тис. вакансій - на 20,5% менше, ніж на цю ж дату 2020 року.

Нагадаємо, в грудні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що зараз в Україні почався другий пік звернень щодо безробіття, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

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