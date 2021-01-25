В Одесі втретє за десять днів масово "замінували" дитсадки, але тепер до них додалися й школи

Мер просить поліцію і СБУ розібратися з тим, що відбувається.

На електронну пошту одеської поліції в понеділок надійшов лист з повідомленням про масове замінування навчальних закладів в місті та області. Автор листа написав, що заміновано 373 дитячі садочки, школи, ліцеї та навчально-виховні комплекси, пише пресслужба поліції.

Це вже третій подібний лист - попередні прийшли 15 січня та 20 січня. І хоч тоді ніякої вибухівки в дитячих садках не знайшли, нове повідомлення також перевіряють. На місця скеровано слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніків, кінологів та рятувальників.

Мер Одеси Генадій Труханов після другого мінування просив поліцію знайти "покидька, що мінує дитсадки", а сьогодні назвав ці "мінування" елементом гібридної війни та закликав СБУ якомога швидше розібратися з тим, що відбувається.

"Це один з елементів гібридної війни, мета якої - дестабілізувати ситуацію в мирній Одесі. Я сподіваюся, що Служба безпеки України дасть оцінку ситуації і розбереться в тому, хто це робить і навіщо", - цитує Труханова місцеве видання "Думська".