Днями в Україні прогнозують дощі зі снігом, а на заході - заметілі

Найближчої доби погоду України визначатимуть атмосферні фронти циклону над Білоруссю. Більша частина країни залишиться в теплому повітрі, лише на захід пошириться холодне повітря.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У західних областях сніг, у Волинській та Рівненській областях значний сніг, заметілі; температура вночі та вдень 0-3° морозу, на високогір'ї Карпат 7-12° морозу.

На решті території - дощі, у північних і центральних областях із переходом у сніг, місцями налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень 0-5° тепла, удень на сході та південному сході країни 3-8° тепла, в Криму 8-13°.

На дорогах країни, окрім південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний (на сході південно-східний), 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У Києві - дощ із снігом; пориви південно-західного вітру 15-20 м/с; температура вночі та вдень 1-3° тепла.

У середу, 27 січня, в західних областях без опадів, температура вночі та вдень 0-6° морозу, у Карпатах 5-10° морозу; у східних, південно-східних областях та в Криму опади переважно у вигляді дощу, місцями значні, температура вночі і вдень 2-8° тепла; на решті території України мокрий сніг, уночі в південних, центральних, удень у північних областях значний сніг, місцями налипання мокрого снігу температура вночі та вдень близько 0°.

Вітер південно-східний із переходом на північно-західний 7-12 м/с, в Україні, окрім західних і північних областей, місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

У Києві 27 січня мокрий сніг; на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.