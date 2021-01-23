У ДСНС попередили про погіршення погодних умов у західних областях

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погодних умов на Правобережжі 24-25 січня.

"За даними Укргідрометцентру, 24-25 січня на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях значний дощ та мокрий сніг", - сказано в повідомленні.

25 січня у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий).

У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см.

У ДСНС попереджають, що погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України. У західних областях також вірогідне порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, у середині січня в Києві за несвоєчасне прибирання снігу оформили понад тисячу приписів.