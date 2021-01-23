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Власника згорілого будинку для літніх у Харкові арештували на 60 діб

Зараз обирають запобіжний захід четвертому підозрюваному у цій справі.

Власника згорілого будинку для літніх у Харкові арештували на 60 діб

Власника згорілого пансіонату в Харкові, 67-річного Славіка Акопяна заарештували на 60 діб без права внесення застави.

Таке рішення сьогодні, 23 січня прийняла суддя Київського райсуду Харкова Світлана Колесник, пише Укрінформ.

Під вартою підозрюваний перебуватиме до 21 березня.

“Захисник Акопяна заявив у суді, що не згоден із підозрою, оскільки його підзахисний не вів спільної діяльності з подружжям Кравченків, яке орендувало будинок”, – йдеться у повідомленні.

Зараз у суді розпочалося засідання, на якому оберуть запобіжний захід останньому, четвертому підозрюваному у цій справі.

Сьогодні раніше 45-річному орендарю пансіонату В’ячеславу Кравченку та його 43-річній дружині Ользі, яка керувала закладом, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Нагадаємо, 21 січня вдень у Харкові вдень загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. Дев'ятьох осіб врятували, п’ятьох із них госпіталізовано.

Загалом, за попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Власник домоволодіння, який здав двоповерховий будинок під пансіонат, орендар будинку та його дружина, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату, були затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком від 3 до 8 років.

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