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У Станиці Луганській прикордонники виявили сховок з ручними гранатами

Правоохоронці дістали майже 30 ручних гранат Ф-1.

У Станиці Луганській на Луганщині прикордонники виявили сховок з ручними гранатами.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Так, учора в ході проведення оперативних заходів прикордонники Луганського загону спільно із працівниками вибухо-технічної служби ГУ НП в Луганській області та співробітниками СБУ провели обшуки за місцем проживання одного з жителів смт Станиця Луганська”, – йдеться у повідомленні.

Як результат, у підвальному приміщенні, в дерев’яному ящику, виявлено пакунок з боєприпасами.

Із нього правоохоронці дістали майже 30 ручних гранат Ф-1, а також три запали УЗРГМ та один РПГ-18.

За цим фактом на адресу Станично-Луганського ГУ НП направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Боєприпаси вилучили співробітники Національної поліції.

Додамо, влітку минулого року за матеріалами Луганського прикордонного загону відносно власника цього житла, 32-річного жителя смт Станиця Луганська, розпочато кримінальне провадження за ст. 260 КК України (Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Зокрема, прикордонники встановили, що чоловік уже понад 6 років є активним членом незаконних збройних формувань та перебуває на території ТОТУ.

Нагадаємо, у Херсонській області поліцейські вилучили у чоловіка зброю, гранати та набої. Правоохоронці отримали інформацію, що херсонець хоче збути гранати на території районного центру.

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