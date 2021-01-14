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На Луганщині СБУ викрила схрон із вибухівкою та артилерійськими снарядами

Схованку із засобами ураження заклали у 2014 році бойовики незаконних збройних формувань.

На Луганщині СБУ викрила схрон із вибухівкою та артилерійськими снарядами
Фото: пресслужба СБУ

В Луганській області Служба безпеки України виявила прихований арсенал із військовими засобами ураження.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Зі схрону, облаштованого у лісосмузі на виїзді із Сєвєродонецька, правоохоронці вилучили 13 тротилових шашок, загальною вагою понад 5 кілограмів, і 12 артилерійських снарядів різного калібру. Також виявлено 6 гранатометних пострілів ПГ-9 та ВОГ-25 і понад 4 тисячі набоїв", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, схованку із засобами ураження заклали у 2014 році бойовики незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, у грудні 2020-го Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал з військовими засобами ураження та вибуховими речовинами. Зі схованки правоохоронці вилучили пів кілограма пластиду, дві протитанкові міни ТМ-62М, майже пів кілограма тротилу, дев’ять гранат РГ-42, сім пострілів ПГ-7 та ВОГ-17.

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