Також видалили мережу акаунтів з проросійською риторикою, яка походить з Луганська.

Соцмережа Facebook у грудні 2020 видалила кілька десятків профілів, що пов'язані з партією "Європейська солідарність" і громадськими організаціями "Справа громад" і "Антикорупційний блокпост".

У звіті рішення аргументували "скоординованою неавтентичною поведінкою", тобто "зусиллями для маніпулювання публічними дебатами для стратегічної мети, де фальшиві акаунти є основними для операції".

"Ми видалили 27 акаунтів, 37 сторінок, 21 групу та 13 акаунтів у Instagram, що походять з України та націлені на аудиторію всередині країни. Наше розслідування вказало на людей, пов'язаних з партією "Європейська солідарність" та "Справа громад", - зазначається у звіті.

Ці акаунти штучно піднімали активність сторінок шляхом коментування та вподобання дописів, писали про політику в Україні та Росії.

Також було видалено 13 акаунтів, 31 сторінку, шість груп та три аканути в Instagram, пов'язані з неурядовою організацією "Антикорупційний блокпост". Ці сторінки активно критикували деяких українських політиків, зокрема: нардепа "Слуги народу" Олександра Дубінського, міністра фінансів Сергія Марченка та ексміністра Ігоря Уманського.

Окрім того, видалили 23 акаунти, 25 сторінок, 11 груп та 19 акаунтів у Instagram, організованих у Луганському регіоні та націлених аудиторію Молдови, Казахстану, Великобританії, Іспанії, Киргизстану, України, Білорусі, Німеччини та Росії.

Ці сторінки пов'язані з політичною групою "Боротьба". Facebook зазначає, що ці акаунти вели обманну активність, а контент сторінок публікували потім у ЗМІ Німеччини та Росії. Інші сторінки вели проросійську кампанію в Молдові, критикували ЄС.

Нагадаємо, минулого року соціальна мережа Facebook видалила три групи пов'язаних між собою акаунтів, які порушують заборону на іноземне втручання.

Дві групи акаунтів, за даними соцмережі, були пов'язані зі спецслужбами Росії. Одна група включала 23 профілі і шість сторінок, а також вісім акаунтів в Instagram. Вони постили інформацію переважно російською та англійською мовами про "вибори і протести в Білорусі, російську та українську політику, геополітичні теорії змови, відносини Росії і НАТО" та інші. На рекламу в соцмережах ці акаунти витратили близько 10 тис. доларів.