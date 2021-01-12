В Офісі президента розповіли про результати зустрічі “нормандської четвірки”

Під час зустрічі політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату 12 січня піднімалися питання виконання домовленостей, досягнутих очільниками Німеччини, Франції, України та Росії під час саміту в Парижі у грудні 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента за підсумками засідання.

Зазначається, що консультації тривали понад шість годин.

"Зокрема, сторони торкнулися всіх питань порядку денного – від безпекових до гуманітарних. Дискусія мала непростий, але конструктивний характер. Усі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Під час зустрічі українська сторона акцентувала увагу на безпекових питаннях і на необхідності посилення безпекової складової домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Наразі, як повідомили у Офісі президента, у переговорах оголошено перерву. Продовження зустрічі на рівні політичних радників має відбутися у п'ятницю, 22 січня.

Зі свого боку заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив журналістам, що в рамках переговорів “нормандської четвірки” сьогодні знайти остаточне рішення не вдалося.

За словами Козака, Москва, Київ, Берлін і Париж обмінялися думками “з усіх принципових питань”, що стосуються реалізації Мінських угод.

“Знайти остаточні рішення не вдалося. Домовилися, що будуть підготовлені нові принципові підходи до формування дорожньої карти в Тристоронній контактній групі по всеосяжного врегулювання конфлікту”, - сказав Козак.

Він також додав, що протягом двох найближчих тижнів радники глав чотирьох держав проведуть ще одну, ймовірно, віртуальну, зустріч щодо Мінських угод.

Нагадаємо, сьогодні глава Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак прилетіли до Берліна для участі в зустрічі політичних радників "нормандського формату".

Предметом зустрічі є обговорення реалізації підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту.

За інформацією джерел LB.ua, голова Офісу президента Андрій Єрмак був зосереджений на питаннях безпеки.